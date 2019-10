Rioleringswerken in Zonstraat en Bredeheide zijn afgerond Antoon Verbeeck

16 oktober 2019

13u40 0

In de Zonstraat en de Bredeheide in Sint-Katelijne-Waver zijn de wegenis- en rioleringswerken afgerond. De werken gingen van start op 4 februari en duurden normaal gezien 150 werkdagen, maar werden afgerond op 120 werkdagen. Beide straten zijn ondertussen weer open voor het verkeer. “Al enkele jaren zijn we bezig om een forse inhaalbeweging te maken en zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op gescheiden riolering”, vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). “We zijn blij dat nu ook in de Zonstraat en Bredeheide een gescheiden rioleringstelsel werd aangelegd. In de Bredeheide gaat het momenteel enkel over het stuk van huisnummer 27 tot en met huisnummer 53. De rest van de straat volgt later. Recht tegenover Bredeheide 53 werd een nieuw pompstation gebouwd.” De kostprijs van de werken bedraagt zo’n 1,2 miljoen euro, exclusief btw. Aquafin en Pidpa-HidroRio nemen bijna het volledige bedrag voor hun rekening. “Het gemeentebestuur moest amper 25.000 euro bijleggen. Onze partners betalen de kosten voor de riolering, als gemeente betalen we enkel de meerprijs wanneer we aan de weginfrastructuur erboven iets wijzigen.”