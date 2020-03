Rio Club in Katelijne cancelt feestjes: “Ook al behoort ons doelpubliek niet tot risicogroep corona” Antoon Verbeeck

12 maart 2020

14u42 6

Het coronavirus is ook een streep door de rekening van de Rio Club in Sint-Katelijne-Waver. De komende feestjes die op de agenda staan worden geschrapt. Het gaat om Oldskool (14 maart), Rio Reunion (21 maart), Motown & More (28 maart) en de Funafterwork Party (1 april). “Ook al behoort ons doelpubliek niet meteen tot de risicogroep van het virus, het zou onverantwoord zijn om het risico van besmetting met het coronavirus te onderschatten. Samen met burgemeester Kristof Sels en de organisatoren van Oldskool en Motown & More hebben we dan ook beslist om de komende RIO-events te cancelen”, aldus uitbater van Rio Club Willy Jacobs.