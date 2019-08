Provincie en gemeenten zoeken oplossingen voor droogte en wateroverlast in land- en tuinbouwsector Antoon Verbeeck

09u06 0 Sint-Katelijne-Waver In het plattelandsproject ‘Aqualitatieve Mechelse Groenteregio’ gaat de provincie Antwerpen met een hele reeks partners in de zes gemeenten Putte, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier op zoek naar vernieuwende oplossingen voor de droogte en wateroverlast in de land- en tuinbouwsector.

Zo zoeken de partners onder andere naar bedrijfsgebouwen waarvan regenwater kan opgevangen worden om het vervolgens naar land- en tuinbouwbedrijven in de buurt te leiden. “Door in te zetten op meer benutting van regenwater, verminderen we tegelijkertijd de kans op wateroverlast én de kans op droogte”, zegt Stan Verdonck van POM Antwerpen. “We denken er ook aan om alternatieve waterbronnen, zoals een oude kleiput, toegankelijk te maken voor land- en tuinbouwers, of om extra bufferbekkens of overstroombare zones aan te leggen op strategische plaatsen.” De projecten worden telkens op vrijwillige basis opgestart. “Verder zetten we ook in op efficiëntiewinsten om beter met regenwater om te gaan”, vult gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V) aan. “Zo willen we onderzoeken of bufferbekkens slimmer kunnen aangestuurd worden zodat land- en tuinbouwers meer water kunnen hergebruiken en beter kunnen opvangen bij hevige regenval. Daarnaast willen we onderzoeken of de drainagesystemen van openluchtteelten verder kunnen geoptimaliseerd worden.” Naast de zes gemeenten zijn ook het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver, drinkwatermaatschappij Pidpa en Regionaal Landschap Rivierenland bij het pilootproject betrokken.