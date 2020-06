Proclamatie van College Hagelstein te volgen via livestream: “Proclamatie zal zonder ouders zijn” Antoon Verbeeck

18 juni 2020

15u32 1 Sint-Katelijne-Waver Secundaire school College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver gaat de proclamatie van haar zesdejaars livestreamen. Ook de Mechelse scholen Ursulinen en COLOMAplus bekijken de mogelijkheid.

“College Hagelstein houdt, onder andere op vraag van de leerlingen, proclamatie met alle zesdejaars en zonder ouders maar zal wel livestreamen naar familie en vrienden. Men onderzoekt nog intern de mogelijkheid om met de nieuwe regelgeving grotere groepen te kunnen proclameren”, vertelt Ingeborg De Cooman, directeur communicatie bij scholengroep KITOS. “Ursulinen Mechelen bekijkt hetzelfde scenario als in Hagelstein. COLOMAplus zal de proclamaties op klasniveau laten doorgaan en onderzoekt eveneens de mogelijkheid van livestreaming. Ouders, familieleden en vrienden worden in deze drie scholen dus online zeker betrokken. Hoe we het precies gaan aanpakken, via welk platform, moeten we nog bekijken.”

Bij KITOS juicht men de beslissing van de overheid om toch nog proclamaties te organiseren toe. “Maar helaas is ze wat laat genomen en gecommuniceerd. De eerste proclamaties vinden immers al binnen tien dagen plaats. Voor vele secundaire scholen is het zoeken naar ruimte om te kunnen voldoen aan 10 vierkante meter per persoon.”