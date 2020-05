Probleem opgedoken met leidingwater: Kook voor consumptie Wannes Vansina

16 mei 2020

23u06 0 Sint-Katelijne-Waver Kook je kraantjeswater voor je het drinkt. Die aanbeveling krijgt een deel van de bewoners van (vooral) Sint-Katelijne-Waver en Mechelen nadat bij een controle afwijkende waarden werden vastgesteld.

Drinkwatermaatschappij Pidpa controleert dagelijks de kwaliteit van het door haar geleverde water door middel van staalnames. Bij een van de controles bleek een verontreiniging in het water te zitten.

Pidpa roept preventief op het water vijf minuten te koken alvorens het te drinken (koud of in koffie, soep of thee), het te gebruiken voor het wassen of bereiden van voedsel, het poetsen van de tanden of het reinigen van open wonden.

Douchen en baden, (af)wassen en schoonmaken zijn dan weer geen probleem. De oorzaak van de verontreiniging is (nog) niet gekend.

Pidpa is intussen wel gestart met het preventief spoelen van de leidingen. “Wij verhogen hierbij preventief het chloorgehalte in het water. Door de spoelwerkzaamheden is het mogelijk dat ook de waterdruk sterk vermindert”, aldus het waterbedrijf.

De huidige stand van zaken en de precieze adressen vindt u hier: www.pidpa.be/informatie-sint-katelijne-waver-en-mechelen.