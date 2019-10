Probatie-opschorting voor man die OCMW-medewerkster lastigviel: “Dagelijks werden berichtjes met hartjes en zoentjes gestuurd” TVDZM

11 oktober 2019

Een jongeman uit Sint-Katelijne-Waver is door rechter Suzy Vanhoonacker schuldig bevonden aan belaging. Hij viel zijn voormalige OCMW-begeleidster de hele tijd lastig, belde haar op de meest ongepaste tijdstippen en stuurde haar regelmatig berichtjes vol met hartjes en zoentjes. Toen ze hem negeerde, bedreigde hij haar zelfs met de dood en dreigde hij er nog zelfs mee dat hij haar zou verkrachten. “Hierop stapte het slachtoffer naar haar baas. Via hem werd nog geprobeerd om te bemiddelen en werd er meermaals gevraagd om te stoppen met haar lastig te vallen”, zei procureur des koning Lieselotte Claessens op zitting vorige maand. “Alleen bleek hij zich weinig aan te trekken van die vraag en bleef meneer verder doen. Dat leidde uiteindelijk tot een klacht bij de politie.” Zelf verklaarde hij dat hij verliefd was geworden op zijn begeleidster en stuurde hij de berichten toen hij dronken was. Intussen zag hij de ernst van zijn feiten in. De rechter legde hem daarom een probatie-opschorting gedurende drie jaar op.