Primeurasperges BelOrta brengen 5.000 euro op voor vzw Prinses Harte Antoon Verbeeck

05 februari 2020

De aftrap van het aspergeseizoen ging bij Belgische groente- en fruitcoöperatie BelOrta in Sint-Katelijne-Waver gepaard met een primeurveiling voor het goede doel. De opbrengst van de veiling, 5000 euro in totaal, ging naar de vzw Prinses Harte. Onze VZW maakt het ziekenhuisverblijf van kinderen aangenamer met zelfgemaakte ridders- en prinsessenpakketten”, legt Johan Muyldermans, woordvoerder bij Prinses Harte uit. “We zijn heel blij dat een op-en-top Belgische onderneming een lokaal initiatief als het onze steunt. Met het verzamelde bedrag kunnen we heel wat zieke kinderen een extra dosis kleur, licht en troost geven.” De eerste schaaltjes asperges van het nieuwe seizoen werden gekocht door Impex-Heemskerk, de eerste losse asperges werden gekocht door de gespecialiseerde groothandelaar Fruithandel Sebrechts. Marja van Dessel (Den Boschkant) leverde de eerste asperges aan.