Pop-up boekenwinkel opent de deuren in bib: boekenverkoop voor goed doel in maart Antoon Verbeeck

20 februari 2020

Met The Empty Bookshop komt er op initiatief van de bib en Curieus Katelijne een tijdelijke pop-up store naar de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver. In maart vindt er een boekenverkoop voor het goede doel plaats. “Met The Empty Bookshop verzamelen we tweedehandsboeken en geven ze een waardevol tweede leven”, legt Marijke Vertommen, mede-initiatiefnemer van Curieus Katelijne, uit. “Op dit moment vind je een lege boekenkast in de bib en die mag gerust gevuld worden door boeken die smeken om een tweede leven. In het weekend van 21 en 22 maart verkopen we ze opnieuw.” “De boekenkast staat al sinds begin december in de bib en we zijn blij verrast met het aantal boeken dat op dit moment al op onze boekenkast staat”, vervolgt Katrien Willems, mede-initiatiefnemer van Curieus Katelijne. “Het geld dat we inzamelen met de verkoop gaat naar de aanschaf van Daisy-boeken en -spelers. Dit zijn luisterboeken die speciaal ontworpen zijn voor kinderen en volwassenen met leesproblemen.” Naast een boekenverkoop voor het goede doel vinden er in de pop-up shop nog enkele nevenactiviteiten plaats.