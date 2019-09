Pool krijgt straf met uitstel na twee winkeldiefstallen TVDZM

11 september 2019

16u00 0 Sint-Katelijne-Waver Een 36-jarige Pool uit Nederland is door de rechter schuldig bevonden aan twee winkeldiefstallen. De ene pleegde hij in een supermarkt, de andere in een doe-het-zelfzaak in Sint-Katelijne-Waver. Opvallend was zijn modus operandi.

Volgens het parket had hij een heel plannetjes uitgedokterd: “Bij de diefstal in de doe-het-zelfzaak ging hij eerst een rugzak stelen en deze vervolgens inladen met allerlei materialen”, klonk het op zitting. “Nadien werd deze rugzak in de buurt van de kassa gelegd en ging hij in zijn auto andere kleding aantrekken. Vervolgens keerde hij terug naar de winkel en ging hij enkel de rugzak oppikken.”

De feiten werden niet betwist. Hij verklaarde tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij door het bouwverlof in Nederland geen geld meer verdiende en zijn geluk was komen opzoeken in België. “Maar toen ik ook hier niets vond om te kunnen gaan werken, ben ik die spullen gaan stelen.” Het parket eiste een effectieve celstraf van tien maanden, de verdediging vroeg en kreeg een straf met uitstel. De rechter veroordeelde hem namelijk tot een celstraf van tien maanden en een geldboete van 1.200 euro met uitstel.