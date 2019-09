Pool (36) riskeert tien maanden cel voor winkeldiefstallen: “Eerst spullen klaargezet, dan andere kledij aangedaan om spullen te komen oppikken” TVDZM

06 september 2019

14u45 0 Sint-Katelijne-Waver Twee winkeldiefstallen afgelopen zomer kunnen een 36-jarige Pool uit Nederland een effectieve celstraf van tien maanden opleveren. De dertiger viseerde niet enkel een supermarkt maar ook een doe-het-zelfzaak. Hij ontkende de diefstallen niet.

Voor de diefstallen had de 36-jarige volgens het parket een plannetje uitgedokterd. “Zo nam hij bij de diefstal in de doe-het-zelfzaak eerst een rugzak uit de rekken en vulde hij die met een boormachine en andere elektrische materialen”, legde procureur des Konings Lieselotte Claessens uit. “Deze rugzak plaatste hij vervolgens in de buurt van de kassa en vervolgens verliet hij de winkel, om andere kledij aan te trekken. Later kwam hij dan terug om de rugzak op te pikken.”

Nadat de zaakvoerder van de doe-het-zelfzaak de diefstal had opgemerkt, werden de camerabeelden bekeken. Daarop was de diefstal duidelijk zichtbaar en kon de 36-jarige en zijn vluchtauto worden geïdentificeerd. Nadat de politie zijn voertuig opmerkte, werd hij gearresteerd. In de wagen werden er ook nog een fles whisky, tabak en scheermesjes aangetroffen. Deze spullen bleken te zijn gestolen in een supermarkt in Putte.

Andere diefstallen

Nog volgens de Mechelse procureur werden er in zijn gps-toestel anderen adressen van winkels gevonden. “Vermoedelijk heeft beklaagde ook daar spullen gestolen of was hij dat van plan”, aldus Claessens. Alleen kon het gerecht dit niet hard maken en stond de dertiger dus enkel terecht voor de twee winkeldiefstallen.

De Pool verscheen vrijdag aangehouden voor de rechter. De feiten ontkennen, deed hij niet. Nog aan de rechter vertelde hij dat hij vanuit Nederland naar België was getrokken omwille van het bouwverlof. “Ik werk in de bouwsector maar had door het bouwverlof dus geen werk. Ik trok naar België om hier werk te kunnen vinden, maar kwam bedrogen uit”, vertelde de 36-jarige. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel.

Vonnis binnen twee weken.