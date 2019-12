Politie voert verkeerscontroles uit: “Zeventien chauffeurs reden met gsm in de hand” TVDZM

13u30 0 Sint-Katelijne-Waver De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft tijdens een verkeerscontrole zeventien chauffeurs betrapt die tijdens het rijden, hun gsm in de hand hadden. De controles werden uitgevoerd door motorrijders van de politiezone.

Een chauffeur kreeg naast een proces-verbaal voor het rijden met de gsm in de hand ook nog vier andere pv’s. “De man had geen rijbewijs op zak, reed rond in een voertuig dat niet was ingeschreven, had geen verzekeringsdocumenten op zak en bleek tot slot ook de technische keuring van zijn wagen te zijn verlopen”, luidt het bij de politiezone. De man mag zich binnenkort verwachten aan een reeks boetes. De politie betrapte verder ook nog een chauffeur die onder invloed was van alcohol en trof een chauffeur aan die helemaal geen rijbewijs heeft. Verder verbaliseerden de agenten ook nog een chauffeur omdat hij zijn veiligheidsgordel niet droeg. Drie chauffeurs kregen dan weer een waarschuwing mee naar huis. “Hun verlichting was defect”, besluit de politie.