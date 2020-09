Politie vindt 23 flessen lachgas bij controle Tim Van Der Zeypen

21 september 2020

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een controleactie afgelopen weekend 23 flessen lachgas in één voertuig aangetroffen. “De flessen werden in beslag genomen. De eigenaar kreeg een GAS-boete”, meldt de lokale politiezone. De politie waarschuwt op sociale media nogmaals op de gevaren voor de gezondheid bij het inhaleren van lachgas. “Daarom is het onrechtmatig gebruik ervan verboden in de gemeenten van onze politiezone”, besluit de politie.