Politie verbaliseert zeven truckers tijdens controleactie op zwaar vervoer Tim Van Der Zeypen

21 februari 2020

14u50 0 Sint-Katelijne-Waver Op de Heisbroekweg in Sint-Katelijne-Waver heeft verkeersdienst van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een controleactie gehouden. De actie was gericht op zwaar vervoer.

In totaal werden er tijdens de controleactie zeven truckers geverbaliseerd. “Drie vrachtwagens waren niet in orde met de technische eisen, drie andere truckers bleken niet in orde te zijn met hun rij- en rusttijden”, luidt het bij de politiezone van Bodukap.

De politie verbaliseerde ook nog een zevende trucker. De chauffeur bleek niet in orde te zijn op de reglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). “De man kreeg een geldboete van 2.325 euro”, aldus de politiezone.

Tijdens de controle moesten ook nog 26 truckers een ademtest afleggen. Zij bliezen tot slot allen safe. De politie van Bodukap kreeg tijdens de controleactie ondersteuning van hun collega’s uit Heist-op-den-Berg.