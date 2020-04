Politie verbaliseert 26 personen tijden coronacontroles Tim Van Der Zeypen

15 april 2020

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft afgelopen weekend 26 proces-verbalen moeten opstellen. “Dertien personen bleken in overtreding te zijn op het samenscholingsverbod, dertien anderen maakten dan weer niet-essentiële verplaatsingen”, luidt het bij de politiezone. De politie controleerde onder meer op de parking van Sint Ludwinakerk langs de Zellaerdreef in Bonheiden. De politiezone bedankte tot slot iedereen die zich wel aan de voorwaarden had gehouden. “Hou de moed erin en blijf volhouden! Enkel samen kunnen we de verspreiding van het virus tegen gaan”, besluit de politiezone.