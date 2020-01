Politie onderzoekt zes inbraken in woonwijk TVDZM

17 januari 2020

16u35 0 Sint-Katelijne-Waver De Kegelshoek-wijk in Onze-Lieve-Vrouw-Waver heeft donderdagavond inbrekers over de vloer gekregen. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een zestal feiten.

Zo zouden de inbrekers onder meer hebben ingebroken of geprobeerd te hebben om in te breken langs de Haverstraat, de Gertstraat, de Korenstraat en in de Kegelshoeklaan. De daders waren onder meer uit naar juwelen en geld. Een van de slachtoffers is een bejaarde man. Zijn dochter roept inmiddels op sociale media op om aandachtig te zijn en verdachte handelingen meteen te melden bij de politiezone Bodukap.

In de buurt werd er gesproken over twee verdachte individuen die vermoedelijk een muts of pet droegen. De daders zijn voorlopig nog spoorloos en worden opgespoord. De politiezone Bodukap kwam al langs voor een sporenonderzoek. Bij buurtbewoners heerst er wel een groot onveiligheidsgevoel. “Bij mij werd er gelukkig niet ingebroken maar echt veilig voel ik me niet op dit moment”, luidt het bij enkele buren. “De deuren gaan nu extra op slot.”