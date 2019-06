Politie houdt anti-inbraakcontrole TVDZM

06 juni 2019

14u00 0

De lokale politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red) hebben afgelopen woensdagnamiddag een grote anti-inbraakactie gehouden. In totaal werden 80 personen en 68 voertuigen gecontroleerd.

“De actie vond plaats in alle vier gemeenten van de zone”, luidt het bij de politiezone. “Ze richtte zich voornamelijk op het voorkomen van inbraken.” De politie kon bij één persoon verdovende middelen aantreffen.

Verder namen de agenten ook nog 29 ademtests af. “Alle bestuurders bliezen negatief”, klinkt het nog. “Er werden wel negen boetes opgemaakt voor bestuurders die een verkeersinbreuk maakten. Zij moesten de boete meteen betalen.” De politie belooft dergelijke acties ook in de toekomst te herhalen. “Op die manier proberen we ons in te zetten om inbraken te voorkomen”, besluit de politiezone.