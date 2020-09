Politie flitst meer dan 270 autobestuurders in schoolomgeving Tim Van Der Zeypen

30 september 2020

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een controleactie in het kader van snelheidscontroles in schoolomgevingen 272 chauffeurs geflitst. Het controleerde er in totaal 2.185. De politie stond onder meer opgesteld in de Hoogstraat in Bonheiden en in de Emiel Van Hammestraat in Duffel. In Sint-Katelijne-Waver werd er dan weer gecontroleerd langs de Berlaarbaan en in de Stationsstraat. Tot slot stonde de politie ook te controleren in Putte. Hier werd er onder meer gecontroleerd langs de Oude Putsebaan, de Pachtersdreef en in de Hoogstraat. In Bonheiden werd de snelste chauffeur gemeten. Daar klokte een autobestuurder in een zone dertig af op 61 kilometer per uur. De man mag zich binnenkort voor de politierechter gaan verantwoorden.