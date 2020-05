Politie flitst chauffeur aan 68 kilometer per uur Tim Van Der Zeypen

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver) heeft een snelheidscontrole gehouden op de Dijk in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Daar telt een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. Er werden vier chauffeurs geflitst. Een ervan klokte af op 68 kilometer per uur. Alle hardrijders mogen zich binnenkort aan een proces-verbaal verwachten. Bij de controle werden er in totaal 589 voertuigen gecontroleerd.