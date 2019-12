Politie flitst 31 autobestuurders TVDZM

06 december 2019

08u10 0

De politiezone van Bodukap heeft 31 autobestuurders geflitst. De politie controleerde onder meer in de Schoolstraat in Bonheiden en langs de Mechelbaan in Sint-Katelijne-Waver. “In totaal werden er 533 chauffeurs gecontroleerd”, aldus de politiezone. In Bonheiden, waar er een maximum toegelaten snelheid is van dertig kilometer per uur, was de hoogst gemeten snelheid vijftig kilometer per uur. “Langs de Mechelbaan was de maximum gemeten snelheid 99 kilometer per uur”, besluit de politiezone.