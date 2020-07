Politie flitst 22 chauffeurs op R6 Tim Van Der Zeypen

19 juli 2020

22 autobestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag geflitst op de R6 in Sint-Katelijne-Waver. Op die plek telt er een maximum toegelaten snelheid van negentig kilometer per uur. De politie stelde drie topsnelheden vast. Deze chauffeurs reden respectievelijk 101, 103 en 105 kilometer per uur. In totaal werden er tijdens de snelheidscontrole 97 chauffeur gecontroleerd.