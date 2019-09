Politie flitst 101 chauffeurs in schoolomgeving TVDZM

16 september 2019

13u15 0

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft 101 chauffeurs geflitst in twee verschillende schoolomgevingen. Zo werd er onder meer gecontroleerd langs de Hogevelden in Sint-Katelijne-Waver en in de Hoogstraat in Bonheiden. Op beide plekken telt er een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. In Sint-Katelijne-Waver werden er 324 chauffeurs gecontroleerd, in de Hoogstraat waren er dit achttien.