Politie deelde zes GAS-boetes uit voor vuurwerk op oudejaarsnacht TVDZM

03 januari 2020

15u00 0 Sint-Katelijne-Waver De politie van Bodukap heeft op oudejaarsnacht zes GAS-boetes opgesteld. Dat gebeurde voornamelijk in Sint-Katelijne-Waver en Duffel.

“In vier gevallen werd er ook vuurwerk in beslag genomen”, vertelt Sofie Joosen (N-VA), burgemeester van Duffel. In zowel Duffel als Sint-Katelijne-Waver is vuurwerk op oudejaars- en nieuwjaarsdag niet toegelaten. “Onze politiezone heeft dan ook extra toezicht gehouden op het naleven van het vuurwerkverbod”, voegt voorzitter van het politiecollege Kristof Sels toe. “Vuurwerk is gevaarlijk voor mens en dier. Er kunnen zich steeds ongelukken voordoen met brandwonden of zelfs brand tot gevolg.” Beide burgemeesters willen hun politie-inspecteurs dan ook danken voor de geleverde inspanningen. Wie betrapt werd en een GAS-boete kreeg, riskeert een geldboete die kan oplopen tot 350 euro.