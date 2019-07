Politie controleert 850 voertuigen TVDZM

17 juli 2019



De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) hebben een snelheidscontrole gehouden. Er werden in totaal 850 autobestuurders gecontroleerd. De politie had zich opgesteld op de Lierbaan in Putte en langs de Berlaarbaan en de Dijk in Sint-Katelijne-Waver. Van de 850 gecontroleerde bestuurders, werden er 44 hardrijders betrapt. Zij mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.