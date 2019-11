Politie controleert 538 chauffeurs op alcohol in het verkeer TVDZM

18 november 2019

13u30 0 Sint-Katelijne-Waver De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft bij verschillende alcoholcontroles in Bonheiden, Duffel, Putte en in Onze-Lieve-Vrouw-Waver alsook in Sint-Katelijne-Waver afgelopen weekend in totaal 538 chauffeurs aan de kant gezet. Zij moesten allen een ademtest afleggen.

Bij die controles liepen er zo’n veertien autobestuurders tegen de lamp. Langs de Weynesbaan in Bonheiden moesten er vier chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor drie uur. “Zij hadden tussen de 0,5 en 0,7 promille alcohol in hun bloed”, luidt het bij de politiezone. “Twee andere chauffeurs verloren op de Weynesbaan hun rijbewijs dan weer voor zes uur.”

In Putte werd er gecontroleerd langs de Mechelbaan. Hier werd het rijbewijs ingetrokken van een chauffeur die 0,6 promille in zijn bloed had. Hij mocht het rijbewijs drie uur later gaan ophalen in het politiekantoor. In Duffel stond de politie opgesteld in de A. Stocletlaan. Hier werd het rijbewijs ingetrokken van een chauffeur voor vijftien dagen.

“De man had twee promille alcohol in zijn bloed. Bovendien bleek zijn voertuig niet te zijn verzekerd, had hij geen rijbewijs op zak en bleek zijn technische keuring te zijn vervallen. Zijn wagen werd in beslag genomen”, zegt de politiezone nog. “Tijdens diezelfde controle werd ook nog een rijbewijs ingetrokken voor drie uur. Hij had 0,55 promille in zijn bloed.”

Een andere autobestuurder werd dan weer betrapt omdat hij aan het rijden was zonder rijbewijs. Dat bleek al te zijn ingetrokken door de rechtbank na een eerdere overtreding. Nog dit weekend controleerde de politie op de Mechelbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en langs de Lemanstraat en op de Duffelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver. “Vijf chauffeurs hadden teveel gedronken”, besluit de politie. “Ze hadden tussen de 0,53 en de 1,15 promille in hun bloed.”