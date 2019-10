Politie controleert 42 chauffeurs op alcohol in het verkeer: “Iedereen blaast safe” TVDZM

24 oktober 2019

De politiezone Bodukap heeft een controle-actie gehouden op de Heisbroekweg in Sint-Katelijne-Waver. Tijdens die controle werden 42 chauffeurs aan de kant gezet voor een ademtest. “Iedereen blies safe”, vertelt de politiezone. Wel werden er verschillende inbreuken vastgesteld en kregen zes bestuurders een proces-verbaal mee naar huis. Zo droeg een autobestuurder geen veiligheidsgordel, bleek een andere chauffeur niet in orde te zijn met de technische eisen van het voertuig en was een chauffeur niet in orde met de inschrijving van zijn wagen. “Twee chauffeurs kregen dan weer een proces-verbaal van waarschuwing voor een defect aan de lichten van hun wagen”, besluit de politiezone.