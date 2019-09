Politie controleert 24 auto’s in anti-inbraakactie TVDZM

20 september 2019

15u05 1

De politiezone Bodukap heeft tijdens een controleactie in het kader van een anti-inbraakactie 24 voertuigen gecontroleerd. 36 anderen werden onderworpen onder een verdere controle. Verdachte personen werden niet aangetroffen, wel kon de politie een geseinde persoon aantreffen. “Hij stond geseind voor een verval recht tot sturen”, klonk het bij de politiezone. “Er werd een proces-verbaal opgesteld.” De politie maakte verder ook nog drie andere pv’s op. Zo werd een chauffeur geverbaliseerd omwille van een ongepaste snelheid, een chauffeur reed zonder rijbewijs en een persoon tot slot was in het bezit van verdovende middelen.