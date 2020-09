Politie controleert 2.061 bestuurders op snelheid Tim Van Der Zeypen

25 september 2020

09u40 0 Sint-Katelijne-Waver Bij snelheidscontroles in een schoolomgeving of woonerf heeft de politie van Bodukap in zowel Putte als Duffel en Sint-Katelijne-Waver in totaal 2.061 autobestuurders gecontroleerd.

Ze deden dat in de Putte op de Leuvensebaan en in Duffel langs de Emiel Van Hammestraat. In Sint-Katelijne-Waver stond de politie dan weer opgesteld langs de Berlaarbaan en in de Borgersteinlei. 36 chauffeurs werden tijdens de controles op de bon gezwierd. Een chauffeur op de Berlaarbaan klokte af op 85 kilometer per uur. Hij reed dus maar liefst 35 kilometer per uur te snel en mag zich binnenkort aan een uitnodiging van de politierechter verwachten.