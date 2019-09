Politie controleert 1.624 voertuigen in schoolomgeving TVDZM

06 september 2019

De politiezone Bodukap heeft zowel in Duffel als in Sint-Katelijne-Waver verschillende autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid in schoolomgevingen. De politie deed dat respectievelijk op Rooienberg en in de Mijlstraat alsook langs de Generaal Deschachtstraat en in de Clemenceaustraat. Bij drie van de vier straten telt er een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur, enkel in de Mijlstraat is dat vijftig kilometer per uur. Bij de vier snelheidscontroles werden er in totaal 1.624 chauffeurs gecontroleerd, 126 ervan werden geflitst. Langs Rooienberg werd er bij de snelheidscontroles een topsnelheid gemeten van vijftig kilometer per uur. Deze chauffeur mag net zoals alle 125 anderen een proces-verbaal in de brievenbus verwachten.