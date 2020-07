Politie betrapt dronken bestuurder zonder rijbewijs Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

16u55 0 Sint-Katelijne-Waver De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een controle-actie van de verkeerspolitie verschillende processen-verbaal opgesteld. Ook een dronken bestuurder werd betrapt.

“Maar zijn rijbewijs kon niet worden ingetrokken. Dat lag al op de griffie van de politierechtbank naar aanleiding van een verval tot sturen”, luidt het bij de politiezone. De man bleek maar liefst 1,31 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn voertuig werd in beslag genomen. De chauffeur liep tegen de lamp nadat hij een straat langs de verkeerde richting inreed. “In totaal werden er nog zeventien andere chauffeurs betrapt op deze inbreuk”, klinkt het bij de politie. “Verder stelden we drie andere pv’s op. Twee chauffeurs gebruikten tijdens het rijden hun gsm-toestel. De derde chauffeur bleek zijn veiligheidsgordel niet te dragen.