Politie betrapt dronken bestuurder, 27 anderen reden te snel TVDZM

02 september 2019

08u25 0 Sint-Katelijne-Waver De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft afgelopen weekend zowel een snelheidscontrole als een alcohol- en drugscontrole gehouden. In totaal werden er 775 autobestuurder gecontroleerd op snelheid.

“27 van hen zullen een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. Zij reden te snel”, klinkt het bij de lokale politiezone. Verder werden er verder nog 78 auto’s aan de kant gezet. De chauffeurs ervan moesten een ademtest ondergaan. “Een persoon blies positief. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor zes uur”, besluit de politie. Tijdens de verschillende controles werd er ook nog een chauffeur aan de kant gezet die niet in orde was met zijn verzekering, bleek een andere chauffeur helemaal geen rijbewijs te hebben en kreeg een chauffeur tot slot nog een waarschuwing omdat zijn lichten defect bleken te zijn.