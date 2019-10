Politie betrapt dertien dronken chauffeurs tijdens WODCA-actie TVDZM

21 oktober 2019

08u30 0 Sint-Katelijne-Waver De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft bij alcohol- en drugscontroles op drie verschillende locatie dertien dronken chauffeurs betrapt. Er werden in totaal 419 auto’s aan de kant gezet voor een controle.

De politie controleerde onder meer langs de Tinstraat in Putte, op de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en langs de Mechelsebaan in Duffel. “Van zeven chauffeurs werd het rijbewijs ingetrokken voor drie uur. Zij krijgen een boete van 179 euro”, luidt het bij de politiezone. “Zes anderen verloren hun rijbewijs voor zes uur. Hun boete zal later worden bepaald door het politieparket.”

De politie verbaliseerde verder nog vier andere chauffeurs. Zo gebruikte een bestuurder zijn gsm-toestel tijdens het rijden, bleek een voertuig niet te zijn verzekerd en waren er nog twee chauffeurs die hun rijbewijs niet bij hadden. “Een bestuurder kreeg dan weer een proces-verbaal van waarschuwing”, aldus de politiezone. “Er werd een defect vastgesteld aan de lichten van zijn auto.”

Tijdens een gelijktijdige controle-actie van de gerechtelijke ploeg van de politiezone werden er dan weer veertien voertuigen en 26 personen gecontroleerd. “Er werd onder meer drugs aangetroffen. De persoon kreeg een proces-verbaal en de drugs werd in beslag genomen”, besluit de politie. “Er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld voor zwartwerk.”