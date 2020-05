Plannen om Katelijns stationsgebouw plat te leggen in 2021: “Fietsostrade wordt ook verlegd naar veiligere locatie” Antoon Verbeeck

29 mei 2020

10u03 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver gaf op de laatste gemeenteraad een stand van zaken rond het dossier van de opwaardering van de stationsomgeving. Het gesloten stationsgebouw wil men in 2021 platleggen. De fietsostrade die nu over de parking loopt, wordt verlegd naar een veiligere locatie.

Het was op de vraag van Katrien Willems (Samen Anders) dat schepenen Joris De Pauw (N-VA) en Eric Janssens (CD&V) de voorlopige stand van zaken uit de doeken deden. Een opwaardering van de Katelijnse stationsomgeving staat al enige tijd op de agenda van het huidige lokaal bestuur, en hun voorgangers. Niet alleen staat het stationsgebouw, dat in zijn laatste jaren dienst deed als fietsenzaak, te verkommeren, ook de fietsostrade die door de stationsparking loopt is voor de gemeente een doorn in het oog op het gebied van verkeersveiligheid. “Het verleggen van de fietsostrade is nog voor het einde van dit jaar voorzien en zal in verschillende fases verlopen. De nieuwe route zal een stuk verder van de sporen liggen en wordt aangelegd op een strook grond die nu in handen is van de NMBS. Buurtbewoners kunnen momenteel via een concessie gebruikmaken van die grond. Zij worden tijdig ingelicht over de vergunningsaanvraag voor de verplaatsing van de fietsostrade. De werken starten mogelijks in november of december”, sprak De Pauw.

Grote werven

“De gemeente neemt de verplaatsing van de fietsostrade voor zijn rekening, de NMBS de afbraak van het stationsgebouw. De sloopvergunning werd reeds aangevraagd en in 2021zou de afbraak van start kunnen gaan. We hopen na het bouwverlof alle nodige vergunningen beet te hebben. Het spreekt voor zich dat het hier om twee grote werven gaat, die hun impact zullen hebben op de stationsomgeving, denk maar aan de bereikbaarheid van de parking en de doorstroom van de fietsers.”

Borden en lijnen

“De provincie heeft onlangs voor heel de lengte van de fietsostrade een aantal mankementen in kaart gebracht. Ondertussen zijn er op ons grondgebied een vijftal borden geplaatste en weldra komt er nieuwe belijning, onder andere ter hoogte van woonwagenpark en aan het einde van de stationsparking. Verder is er nog een suggestie om een verbreding te voorzien in de bocht aan het woonwagenpark, om de hoofdroute van de fietsostrade te accentueren”, gaf Janssens nog mee.