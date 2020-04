Plannen klaar voor heraanleg van parking aan begraafplaats Pasbrug-Nieuwendijk



Antoon Verbeeck

16 april 2020

10u53 0

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft de plannen klaar om de parking aan de begraafplaats van Pasbrug-Nieuwendijk te verfraaien. Met Houwelyckx Wegenbouw nv stelde het hiervoor een aannemer aan. “De parking langs de Borgersteinlei ter hoogte van de ingang van de begraafplaats is vandaag een betonnen vlakte. De tand des tijds zorgde voor heel wat putten en oneffenheden in het asfalt. Er is ruimte voor 26 wagens om te parkeren”, deelt het schepencollege van Sint-Katelijne-Waver mee. “Het gemeentebestuur maakte een plan om de parking te verfraaien en te vergroenen. Het nieuwe ontwerp telt 27 parkeerplaatsen, waarvan twee voor mindervaliden en twee voor elektrische wagens. Er komen eveneens fietsenstallingen voor tien fietsen. Rond de parkeerplaatsen komt een grasperk en aan de ingang naar de begraafplaats twee bomen.”

Een startdatum voor de werken is er nog niet. Door de coronamaatregelen is het nog onduidelijk wanneer aannemer Houwelyckx kan starten. De bedoeling is wel om dat zo snel mogelijk te doen.