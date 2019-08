Personeel Biofresh tijdelijk geëvacueerd na brandje TVDZM

13 augustus 2019

11u40 2

De brandweer is dinsdagochtend moeten uitrukken naar de Berkenhoekstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Omstreeks 9.45 uur was er een brandje uitgebroken bij grootleverancier Biofresh. “Het ging om een kleine isolatiebrand”, luidt het bij hulpverleningszone Rivierenland. De brandweer kreeg het brandje snel onder controle. Het personeel werd tijdens de bluswerken tijdelijk geëvacueerd. De schade bleef beperkt. Er raakte ook niemand gewond.