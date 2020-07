Pastoor Sint-Katelijne-Waver herdenkt inwoners die zijn overleden tijdens lockdown: “Nu wel mogelijk om meer volk te ontvangen” Handgels en uitgestippelde route voor kerkgangers Antoon Verbeeck

03 juli 2020

15u03 1 Sint-Katelijne-Waver Pastoor in de gemeente Sint-Katelijne-Waver Karl Abts gaat tijdens zijn zondagsdiensten medebewoners herdenken die tijdens de quarantaine zijn overleden. Nu er opnieuw diensten met 200 gasten mogen plaatsvinden, wil hij nabestaanden een kans geven om alsnog afscheid te nemen. Bij het uitdelen van de hosties dien je een uitgestippelde route in de kerk te volgen en handgels worden voorzien.

“In Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn er tijdens de lockdownperiode zestien inwoners overleden, in Sint-Katelijne-Waver een dertiental personen. Nabestaanden hebben telkens in een beperkte kring afscheid moeten nemen; eerst ging het om vijftien personen, in een latere fase om dertig. Families hadden gehoopt dat er in een latere fase nog een dienst komt, maar ondertussen zijn we al maanden verder. Nadiensten organiseren is niet haalbaar”, legt pastoor Abts uit. “Er zijn de laatste maanden heel wat mensen niet naar een afscheidsplechtigheid kunnen gaan, en ik vond dat we toch nog iets moesten doen. Zo kwamen we uiteindelijk op het idee om de medebewoners die tijdens deze moeilijke maanden zijn overleden alsnog te herinneren tijdens de zondagsdiensten. Ondertussen mogen er tweehonderd personen de kerk binnen.”

Kleinschalig

“Op het altaar staan kruisjes met de naam van de overledenen op. Het is niet de bedoeling dat het één grote uitvaartplechtigheid wordt en families komen niet aan het woord. We willen op een kleinschaligere manier de overledenen herdenken. Het belangrijkste is dat personen die tijdens de quarantaine in de kerk geen afscheid hebben kunnen nemen van hun geliefden, dat nu wel kunnen doen. Komende zondag worden tijdens de diensten in Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver de eerste overledenen herdacht, zondag 12 juli zijn de families, vrienden en kennissen van de overige overledenen welkom.”

Te communie gaan

Abts is op 8 juni opnieuw gestart met publieke eucharistievieringen. Tijdens de lockdown werden er alleen maar kleine afscheidsplechtigheden georganiseerd in de kerken. “Je merkt wel dat een aantal ouderen nog niet de stap naar de kerk durven te zetten. Al begint het allemaal terug op gang te komen. Het aantal kerkgangers valt nu best wel mee”, vertelt Abts. “In mijn kerk staan handgels en ook de 1,5 meter tussen de verschillende bubbels is hier ingeburgerd. In de twee kerken is er voldoende ruimte om 200 kerkgangers op een veilige manier te verwelkomen. Voor een dienst ontsmet ik de handen en vlak voor het uitdelen van de hosties doe ik dat opnieuw. Kerkgangers moeten een route volgen wanneer ze naar voren komen en ik heb me ondertussen ook zo’n doorzichtig gelaatsmasker aangeschaft. Ook wij ontsnappen niet aan de verschillende maatregelen.”