Parking maakt Gasthuisbossen toegankelijker Wannes Vansina

12 juli 2019

17u33 0

De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft 7.500 euro geïnvesteerd in de aanleg van een verharde parking voor de Gasthuisbossen, ter hoogte van de toegang langs de Berlaarbaan. De parkeerplek biedt plaats aan een viertal auto’s en een viertal auto’s met trailers voor paarden. “Tot voor kort was er aan de ingang langs de Berlaarbaan geen degelijke infrastructuur, zodat bestuurders her en der parkeerden. In overleg met beheerder Natuurpunt en enkele ruiters werd een oplossing uitgewerkt. Op die manier werken we aan de toegankelijkheid van één van de belangrijke groene longen in onze gemeente”, zegt schepen Joris De Pauw. Zowel wandelaars, lopers en ruiters kunnen vanaf deze parking een bewegwijzerde route volgen. Op termijn zal er aan de toegangspoort in de Muilshoek bijkomend een ruime parking worden aangelegd.