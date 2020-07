Parking begraafplaats Borgersteinlei krijgt nieuw jasje: “Meer parkeerplaatsen en groen” Antoon Verbeeck

30 juli 2020

10u51 0 Sint-Katelijne-Waver De heraanleg van de parking aan de begraafplaats langs de Borgersteinlei start op woensdag 5 augustus. De parking ter hoogte van de ingang van de begraafplaats is vandaag een betonnen vlakte en krijgt een streepje groen en een nieuwe schikking. Het aantal parkeerplaatsen wordt verhoogd.

“De tand des tijds zorgde voor heel wat putten en oneffenheden in het asfalt. Dit voorjaar finaliseerde het gemeentebestuur een ontwerp om de parking verfraaien en te vergroenen. Het nieuwe ontwerp telt 27 parkeerplaatsen. Dat is één meer dan nu het geval is. Twee van de parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor mindervaliden en twee voor elektrische wagens. Er komen eveneens fietsenstallingen voor tien fietsen. Rond de parkeerplaatsen komt een grasperk en aan de ingang naar de begraafplaats twee bomen. Het voetpad, dat nu rond de parking loopt, verhuist richting de rijbaan en wordt verhoogd aangelegd”, klinkt het bij het gemeentebestuur. De werken duren, als alles vlot verloopt, tot begin september. Tijdens de werkzaamheden blijft de Borgersteinlei gewoon open voor verkeer. De parking zelf zal uiteraard niet bruikbaar zijn in deze periode.