Parket sluit onderzoek naar moordpoging op escorte (31) af, verdachte blijft in de cel Tim Van Der Zeypen

28 februari 2020

15u25 0 Sint-Katelijne-Waver De raadkamer in Mechelen heeft het onderzoek naar de De raadkamer in Mechelen heeft het onderzoek naar de moordpoging op een escorte in maart 2019 vrijdagochtend afgesloten en doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De aanhouding van de dertigjarige verdachte, Jelle V.B., werd eveneens verlengd. In afwachting van zijn proces blijft hij dus langer in de cel.

Begin maart 2019 werd het slachtoffer, een escorte uit het Antwerpse, binnengebracht op de spoedafdeling van het Sint-Maartenziekenhuis van Mechelen. Ze vertoonde een vijftal messteken ter hoogte van het hoofd, de schouders, de rug en haar arm.

Het slachtoffer overleefde de steekpartij en niet veel later kon een verdachte worden geïdentificeerd. Het ging om de dertiger uit Sint-Katelijne-Waver. Na de feiten was hij eerst nog naar zijn vader in Mechelen gevlucht waar hij uiteindelijk kon worden ingerekend. Sindsdien zit hij in de cel.

Seks

De twee hadden kort voor het incident afgesproken en hadden ook seks maar nadien liep het volledig uit de hand. De twee kregen ruzie en de dertiger haalde hierop uit met een mes. Waarom is tot op vandaag nog steeds niet bekend. Het parket hield intussen ook al een vier uur durende reconstructie in V.B.’s woning.

Verder bevestigt het ook dat V.B.’s aanhouding op de raadkamer opnieuw werd verlengd en dat het dossier werd afgesloten en doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Binnenkort zal zich dus voor deze moordpoging moeten gaan verantwoorden. Hij riskeert dan tot twintig jaar cel.

Blanco strafblad

Een onbekende voor het gerecht is hij niet. Zo werd hij in het verleden al genoemd in andere strafdossiers omtrent geweldsdelicten. Voorlopig zou hij wel nog een blanco strafregister hebben. Wanneer de zaak op zitting zal komen, is nog niet bekend.

Het slachtoffer stelde zich vrijdagochtend ook al burgerlijke partij op de raadkamer en woonde de zitting achter gesloten deuren bij. Zij ondervindt naar verluidt nog steeds heel wat psychologische gevolgen van het incident.