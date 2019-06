Parket eist tien maanden cel voor drie winkeldiefstallen TVDZM

18 juni 2019

16u10 0 Sint-Katelijne-Waver Het parket in Mechelen heeft vandaag een celstraf gevorderd van tien maanden effectief en een geldboete van 8.000 euro tegen Sofiën T. (32) uit Mechelen. De dertiger stond terecht voor het plegen van drie winkeldiefstallen.

Die pleegde hij allemaal bij supermarkt Colruyt in Sint-Katelijne-Waver en in een periode van juni tot september 2018. Hij ging er toen telkens vandoor met een geheugenkaart, een harde schijf en oortjes voor de telefoon. De man werd bij de laatste winkeldiefstal op heterdaad betrapt. Via camerabeelden kon de winkeldetective hem linken aan de twee overige diefstallen. Het parket hield in zijn vordering rekening met het feit dat hij in 2008 al een keer was veroordeeld door de rechter en kort na de feiten in september 2018 door de politie betrapt werd met een gebruikershoeveelheid drugs. “Die drugs zijn voor eigen gebruik”, klonk het bij de 32-jarige. “De diefstallen ontken ik niet. Ik had problemen thuis maar die zijn intussen opgelost.” De man vroeg een opslorping bij een ander vonnis voor gelijkaardige feiten en ondergeschikt een werkstraf. “Ik wil weer gaan werken”, besloot de dertiger. Of de rechter hierop zal ingaan, weten we op 2 september.