Oudste inwoner van Sint-Katelijne-Waver Anneke Béber (107 jaar) overleden: “Dankzij haar levensvreugde zo oud geworden” Antoon Verbeeck

23 januari 2020

14u09 1 Sint-Katelijne-Waver Onze-Lieve-Vrouw-Waver is in rouw na het overlijden van Annuska 'Anneke' Béber (107 jaar). Anneke, die als 12-jarige Oostenrijk-Hongarije inruilde voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Onze-Lieve-Vrouw-Waver is in rouw na het overlijden van Annuska 'Anneke' Béber (107 jaar). Anneke, die als 12-jarige Oostenrijk-Hongarije inruilde voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver, werd vorig jaar nog gehuldigd als oudste inwoner van Sint-Katelijne-Waver ooit

Annuska Béber, ook wel Anneke Van Rompay-Béber, werd geboren op 7 augustus 1912 in Boedapest, maar

verhuisde op haar twaalf jaar naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver. In het dorp bouwde ze een gezin uit met meester en heemkundige Jozef Van Rompay. Anneke groeide uit tot een bekend gezicht in het verenigingsleven en was onder andere actief bij de KAV, het Wavers Toneelgezelschap en volksdansgroep Pierlala. Op woensdag overleed ze op haar kamer in woonzorgcentrum Huyze De Pauw. “De laatste week ging haar gezondheid achteruit. Haar lichaam was op”, reageert dochter Annuska Van Rompay. “Het is dankzij haar levensvreugde en haar positieve ingesteldheid dat ze 107 jaar oud is geworden. Ze zei ook dat altijd haar liefde voor het drankje 'Koetsiereke' er iets mee te maken had. Wie weet...”

Hart voor cultuur

“Het verhaal van Anneke is uniek. Ze is geboren voor de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog in een land dat ondertussen al lang niet meer bestaat”, vertelt schepen in Sint-Katelijne-Waver en aangetrouwd familielid van Anneke Eric Janssens. “Anneke was altijd vriendelijk en kwam graag tussen de mensen. Daar kon ze echt van genieten. Ze was ook graag met dingen bezig. Zo was ze in 2014 nog kandidaat in een speciale aflevering van Blokken, die ze trouwens ook won. Omdat ze heel actief was in het verenigingsleven en een hart voor cultuur had, kende ze ook heel veel volk. Journalist Gaston Durnez en Jozef Weyns, oprichter van Bokrijk, behoorden tot haar vriendenkring.”

Fier op haar roots

“Ik geef zelf Nederlands aan anderstaligen en tot drie jaar geleden nam ik Anneke mee naar de les om de leerlingen toe te spreken. De cursisten wisten natuurlijk niet wat ze zagen: een Hongaarse eeuweling die een uur lang in perfect Nederlands verhalen vertelt. Het was een voorbeeld voor de cursisten”, legt Janssens uit. “Het feit dat ze zo goed was ingeburgerd, nam niet weg dat ze ook heel fier was op haar geboorteland. Wanneer ze de kans kreeg om Hongaars te praten, nam ze die met beide handen aan. Zo kregen we enkele jaren geleden in onze dorp een Hongaarse volksdansgroep over de vloer. Die mensen werden dan in het Hongaars begroet door Anneke. Uiteraard stonden ze perplex, want in een dorp als Onze-Lieve-Vrouw-Waver verwacht je nu niet echt dat je in het Hongaars wordt aangesproken.” Anneke Béber had twee dochters en vijf kleinkinderen. Ze wordt op vrijdag 31 januari begraven om 11.30 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.