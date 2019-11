Ouders gemeentelijke scholen richten schoolraad op Antoon Verbeeck

20 november 2019

16u59 0 Sint-Katelijne-Waver Ouders van de gemeentelijke scholen, zijnde GLOC, Octopus en Dijkstein, gaan een schoolraad oprichten. De ouders hopen hiermee inkijk te krijgen in het onderzoek dat werd opgestart door het lokaal bestuur, en dat uitsluitsel zal geven of het voor de gemeente al dan niet interessant is om de scholen over te hevelen naar een ander onderwijsnet.

“Dinsdagavond was er een nieuw overleg met de burgemeester en onderwijsschepen, waar we weinig antwoorden op onze vragen kregen. Het oprichten van een schoolraad is een voorstel van de ouders. Op deze manier hopen we een advies te kunnen geven over de toekomstplannen rond de gemeentelijke scholen. Het is kort dag, dat beseffen we, want de gemeente zou begin december een beslissing nemen”, aldus ouder van een Octopus-leerling Maité Van Rampelbergh, die in naam van de ouders spreekt.

Volgens onderwijsschepen Sarah De Keyser is de oprichting van een schoolraad decretaal verplicht. “Alleen waren er in de vorige legislaturen geen kandidaten, en werd er dus geen schoolraad opgericht”, reageert De Keyser. “De schoolraad zal zich mogen buigen over de principiële beslissing. Pas na inspraak van de raad, volgt er een officiële beslissing rond onze gemeentelijke scholen.”