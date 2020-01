Ouderraden van scholen organiseren fuif Parents Night Out Antoon Verbeeck

30 januari 2020

11u33 0

De ouderraden van de vrije basisschool Heilig Hart en de gemeentelijke basisschool Octopus uit Elzestraat slaan de handen in elkaar voor de fuif Parents Night Out. Deze zaterdag kunnen ouders, vrienden en familie van leerlingen en alle anderen een avondje fuiven in de parochiezaal van de Elzestraat, Clemenceaustraat 111. De fuif start om 21 uur. Aan de kassa betaal je 7 euro inkom, in voorverkoop tel je 5 euro neer.