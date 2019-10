Originele naam voor militair domein in Valkstraat gezocht Antoon Verbeeck

28 oktober 2019

Natuur en Bos, het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver en het project ORIOM zoeken een nieuwe naam voor het militair domein in de Valkstraat. Wie een voorstel heeft mag dit voor 31 oktober laten weten aan de drie partners via wedstrijd.militair.domein@skw.be. Op zaterdag 16 november kan je tijdens een infomoment stemmen op uw favoriete naam. Tussen 13.30 en 16 uur kan je die dag komen kennismaken met het domein. Er zijn gegidste wandelingen om 14 en 15 uur en er zijn infostanden over het project stadsbos Kauwendaal, de toegankelijkheidsregeling van het domein, Natuurpunt, en de mountainbike Kadodderroute.