Oppositiepartij vraagt om gebruik van oude vuilniszakken te verlengen Tim Van Der Zeypen

14 april 2020

16u30 0 Sint-Katelijne-Waver In Sint-Katelijne-Waver roept oppositiepartij SAMEN ANDERS op om het gebruik van de oude vuilniszakken te verlengen tot eind dit jaar. Eerder dit jaar werden de oude, grijze vuilniszakken van de gemeente Sint-Katelijne-Waver vervangen door gouden exemplaren.

De oude vuilniszakken kunnen nog tot 1 mei kunnen worden gebruikt maar de oppositiepartij stelt vast dat heel wat inwoners van Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver nog steeds deze oude zakken hebben. “Met 1 mei dat nadert, zorgt dat voor heel wat paniek bij de inwoners”, zegt Tom Ongena, fractieleider SAMEN ANDERS. “Via sociale media en buurtnetwerken vragen ze nu aan andere inwoners om deze te ruilen. Nu we allemaal in ‘ons kot’ moeten blijven, lijkt het geen goed idee dat mensen op pad gaan om vuilzakken om te ruilen”

De oppositiepartij vraagt daarom nu aan het gemeentebestuur om de termijn van het gebruik van de oude vuilniszakken te verlengen tot eind dit jaar. Iets wat in andere gemeenten zoals Bornem, Puurs-Sint-Amands en afgelopen wekend uiteindelijk ook in Mechelen al werd beslist. “Het kost de gemeente niets en zou voor heel wat inwoners een zorg minder zijn. Een kleine geste dus wat in deze onzekere tijden zeker geapprecieerd zal worden”, besluit Ongena.