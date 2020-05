Oppositiepartij Samen Anders: “Buren klagen over overlast aan skatepark” Antoon Verbeeck

26 mei 2020

15u40 0 Sint-Katelijne-Waver Enkele buurtbewoners van het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver klagen over overlast aan het speelplein en skatepark en vragen of er meer controles uitgevoerd kunnen worden, deelt oppositiepartij Samen Anders mee.

Gemeenteraadslid Thomas Mariën (Samen Anders) bracht de bekommernis van de buren mee naar de gemeenteraad. “De buurtbewoners vragen om ook geïnformeerd te worden over het doel van de aankoop van de gronden achter het gemeentehuis aangezien zij meer overlast vrezen als er daar meer capaciteit voorzien zou worden voor kampeerauto’s. Is er sprake van het inrichten van meer plaatsen voor kampeerauto’s? Gaat men inspraak vragen bij de bewoners over de inrichting van deze gronden?”, sprak Mariën.

Het lokaal bestuur bekijkt momenteel of het reglement of de infrastructuur van het terrein moet aangepast worden. Zou zou er regelmatig sprake zijn van geluidsoverlast. “Maatregelen die de rust voor de buren verzekeren, willen we zeker bekijken. Er kwamen reeds constructieve suggesties vanuit de buurt. Een piste die we aan het bekijken zijn, is de komst van een geluidsscherm”, reageerde burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Wat de grond betreft; daar zijn nog geen concrete plannen voor. Uiteraard wordt de buurt via een participatietraject betrokken. Wat we zeker niet gaan doen, is het kampeerterrein uitbreiden.”