Oppositie wil 500.000 euro investeren om economische en sociale schade in Sint-Katelijne-Waver te beperken Antoon Verbeeck

06 mei 2020

10u00 0 Sint-Katelijne-Waver De gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver discussieerde maandag over maatregelen die de economische en sociale schade van bedrijven, handelaars en verenigingen kunnen beperken. De laatste weken kwam het lokaal bestuur al met enkele initiatieven op de proppen, maar van oppositiefractie SAMEN ANDERS mag het nog verder gaan.

“De coronacrisis zorgt voor veel economische, maar ook sociale schade. Naast de steun van de Vlaamse en federale overheid, nemen ook heel wat gemeenten steunmaatregelen. Onze gemeente mag niet achterblijven,” sprak Tom Ongena van SAMEN ANDERS. Zijn fractie stelde een 18-puntenplan op met onder andere een vergoeding voor bedeling mondmaskers aan verenigingen, de invoering van een zorgsticker, een vrijstelling van bedrijfsbelasting tot maximum 500 euro en het toekennen van een subsidie voor geplande, maar noodgedwongen afgelaste evenementen. De totale kostprijs van het plan wordt geraamd op ongeveer 500.000 euro. “Dat is vergelijkbaar met de inspanningen die gelijkaardige gemeenten doen zoals Puurs en Zemst. Met de 100.000 euro die er nu is voorzien gaan we er niet geraken. Zeker in deze tijden verwacht je van een gemeente zekerheid en doortastendheid.”

Bevraging

Ook Vlaams Belang, dat via de zitting het gemeentelijke personeelsleden wou bedanken voor hun inzet en flexibiliteit, stelde voor om de bedrijven te steunen met een vrijstelling van een bedrijfsbelasting op basis van de bedrijfsoppervlakte. Schepen van Financiën en Lokale Economie Sven Verelst (CD&V) gaf aan dat de gemeente niet stilzit. “Aangezien het einde van deze crisis nog niet in zicht is, spelen we als gemeente in op de actuele situatie. Momenteel zijn we alle ondernemers aan het bevragen, wat een moeilijke en tijdrovende operatie is. We willen eerst weten wie het zwaarst getroffen is.”

Volgens burgervader Kristof Sels (N-VA) liggen de voorstellen van de oppositie in dezelfde lijn als hetgeen nu wordt onderzocht. “We doen ons best om op korte tijd veel te realiseren. Zo zijn we nu bezig met de zorgsticker en het concept ‘toerist in eigen gemeente’. We nemen de suggesties mee en bekijken hoe we de ondersteuning concreet vorm kunnen geven.”