Oppositie vraagt naar waterplan voor Katelijne: “Nood aan sensibilisering en bescherming tegen droogte” Antoon Verbeeck

04 juni 2020

12u36 0 Sint-Katelijne-Waver Oppositiekartel Samen Anders vindt dat Sint-Katelijne-Waver nood heeft aan een innovatief waterplan, waarbij de gemeente inzet op infiltratie en het reduceren van het lokaal waterverbruik. “Gebeurt dit niet, dan is Sint-Katelijne-Waver binnen tien jaar geen groentegemeente meer”, zeggen gemeenteraadsleden Katrien Willems en Maurice Verheyden.

“Uit de bouwmeesterscan van onze gemeente blijkt dat 24 procent van onze gemeente verhard is. Dit lijkt weinig, maar ligt 10 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde. Niet langer verharden, en eventueel zelfs ontharden, van gronden is volgens Samen Anders dus de oplossing om waterschaarste tegen te gaan. Als gemeente zouden we pionier kunnen zijn als men zou investeren in de opmaak van een lokaal waterplan. In dit plan zou in de eerste plaats de nodige aandacht moeten uitgaan naar sensibilisering van onze inwoner, zonder hiervoor een afwachtende houding ten aanzien van de Vlaamse Overheid in te nemen.”

Onthardingsprojecten

Daarnaast moet er volgens de raadsleden in het plan ook aandacht besteed worden aan hoe de landbouwers optimaal kunnen beschermd worden tegen de opkomende droogte. Schepen van Omgevingsbeleid Joris De Pauw (N-VA) stelt dat de gemeente al oog heeft voor de waterhuishouding. “We zijn aangesloten bij het Vlaams programma Water-Land-Schap, dat nauw samenwerkt met de landbouwsector, en bij rioleringsprojecten werken we met een grachtensysteem waarbij het water in de grond kan infiltreren. Er zijn in onze gemeente ook heel wat onthardingsprojecten, onder andere de speelplaats van de Dijksteinschool”, klinkt het.