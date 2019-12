Oppositie ongerust over hangjongeren aan De Goede Herder: “Welke actie onderneemt gemeente?” Antoon Verbeeck

05 december 2019

11u46 0 Sint-Katelijne-Waver SAMEN ANDERS kaartte opnieuw de problematiek van hangjongeren in de omgeving van zaal De Goede Herder aan tijdens de laatste gemeenteraad. Gemeenteraadslid Lore Roelandts vroeg naar een stand van zaken.

“Begin dit jaar kaartte onze fractie reeds de problematiek aan van hangjongeren en mogelijke drugsdelicten in onder meer de omgeving van de Goede Herder. Er werd toen zelfs een bewoner in elkaar geslagen. Nu duiken er steeds meer en meer berichten op van buurtbewoners die zich hier zorgen om maken. Zijn er na onze vragen acties ondernomen om deze problematiek aan te pakken? Kan er geen plan op lange termijn worden opgemaakt?” De hangjongeren die voor overlast zorgen situeren zich volgens burgervader Kristof Sels (N-VA) voornamelijk op grondgebied Mechelen. “We hebben aan Mechelen gevraagd om, al dan niet in samenwerking met onze politiezone, actie te ondernemen. Sinds enkele jaren hebben we een hoofdinspecteur met hond in dienst, die het project overlast zal moeten trekken. Bijkomend hebben we twee vacatures voor overlastagenten opengesteld. Het is ook onze ambitie om in deze kern een buurtinformatienetwerk op te starten.”