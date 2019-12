Oppositie kritisch over meerjarenplan: “62 belasting- en prijsverhogingen” Antoon Verbeeck

17 december 2019

11u14 0 Sint-Katelijne-Waver “Dit meerjarenplan doet schulden verdubbelen en de burger betalen”: oppositiepartij SAMEN ANDERS is geen fan van het meerjarenplan van de meerderheid tussen N-VA en CD&V. Volgens de partij telt het plan 62 belasting- en prijsverhogingen en werden meer dan twintig punten uit het bestuursakkoord niet opgenomen in het meerjarenplan. “Het verhaal van SAMEN ANDERS klopt niet”, countert de burgemeester.

“Deze meerderheid doet de schulden stijgen van 10 naar 23 miljoen euro, waardoor de kritieke grens van 1.000 euro schuld per inwoner wordt overschreden. Het gezonde financiële beleid van de voorbije jaren, met een afbouw van de schulden gekoppeld aan investeringen en belastingverlagingen, wordt helemaal losgelaten,” zegt Tom Ongena, fractieleider voor SAMEN ANDERS. “Behalve een geniepige prijsverhoging door de huisvuilniszakken kleiner te maken, ontdekten we nog minstens 61 andere belasting- en prijsverhogingen voor de burger. Vooral gezinnen met kinderen en senioren zullen het voelen. Zo worden de tarieven voor buitenschoolse kinderopvang en vakantiewerking met 10 tot 20 procent verhoogd. Ook senioren die deelnemen aan de jaarlijkse activiteiten van de gemeente betalen plots gevoelig meer: de prijs voor de seniorenreis stijgt van 20 naar 30 euro en die van de seniorennamiddag van 5 naar 10 euro. Zowel de bouwbelasting als de kost voor een omgevingsvergunning gaan 30 procent naar omhoog.”

We stellen ons vragen bij de geplande investeringen, die onevenwichtig zijn Ronny Slootmans

Twintig punten

“Via tientallen kleinere prijsverhogingen laat men de inwoners toch een pak meer betalen. Dat zien we ook duidelijk in de begrotingscijfers: de fiscale ontvangsten stijgen op één jaar tijd met bijna 1 miljoen euro. De eigen belastingontvangsten stijgen zelfs met 13,7 procent. Onze gemeente krijgt in de komende jaren 1,8 miljoen euro extra van de Vlaamse regering. N-VA en CD&V geven hiervan geen enkele euro terug aan de burger,” aldus Ongena. Zijn collega Ronny Slootmans telde naar eigen zeggen meer dan twintig punten in het bestuursakkoord die niet werden overgenomen in de budgetten. “Zo komt er, in tegenstelling tot wat letterlijk in het bestuursakkoord staat, geen vernieuwing van de dorpskern in het centrum, zijn er geen extra middelen om de kermissen en jaarmarkt op te waarderen of is er geen sprake van een hervorming van de bedrijfsbelastingen. We stellen ons ook vragen bij de geplande investeringen, die onevenwichtig zijn. Men plant heel wat nieuwe investeringen in Onze-Lieve-Vrouw Waver, voor meer dan 6 miljoen euro, terwijl in de andere kernen van onze gemeente weinig tot niets wordt voorzien. Verder valt op dat er in de gemeentescholen veel minder investeringen zijn voorzien dan in de voorbije legislatuur.” SAMEN ANDERS stelt dat de meerderheid ook amper aandacht heeft voor het klimaat- en sociaal beleid.

SAMEN ANDERS wil dat we de belastingen verlagen en meer investeren; dat is natuurlijk makkelijk gezegd Kristof Sels

Geen constructieve voorstellen

“Tijdens de gemeenteraad heb ik weinig constructieve voorstellen van SAMEN ANDERS opgevangen. Ze willen dat we de belastingen verlagen en meer investeren; dat is natuurlijk makkelijk gezegd”, reageert burgervader Kristof Sels (N-VA). “Als je alles begint op te splitsen, kan het zijn dat je aan 62 prijsverhogingen komt. Meestal gaat het om standaardverhogingen die elke legislatuur worden doorgevoerd. SAMEN ANDERS moet ook kijken naar wat de burger in ruil voor de verhoging krijgt. Bijvoorbeeld voor de seniorennamiddag betaalde je 5 euro voor vijf optredens, waaronder één van Willy Sommers. Met 10 euro hebben we nog steeds een lage prijs. De meer dan twintig punten uit het bestuursakkoord zijn zaken die ze verkeerd interpreteren. Het is typisch dat dit soort van kritiek uit de oppositie komt. Geen probleem daarmee, dat houdt ons scherp. Maar het verhaal van SAMEN ANDERS klopt niet.”