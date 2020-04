Openbare wifi aan Katelijns buurtpark en kampeerwagenterrein



Antoon Verbeeck

17 april 2020

09u11 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver gaat gratis openbare wifi aanbieden in en rond heel wat gemeentelijke gebouwen. Ook het kampeerwagenterrein en buurtpark aan het gemeentehuis krijgen wifi.

Via WiFi4EU wil de Europese Unie in zoveel mogelijk gemeenten in heel Europa gratis wifi op openbare plaatsen. Gemeenten kunnen hiervoor een subsidie van 15.000 euro aanvragen. “Sint-Katelijne-Waver ging in op deze aanbieding en zal zelf nog 15.250 euro opleggen om gratis openbare wifi te voorzien op volgende plaatsen: het volledige gemeentehuis, het binnenplein en buurtpark aan het gemeentehuis, het kampeerwagenterrein, de bib en sporthal Bruultjeshoek”, deelt schepen van Digitalisering Sven Verelst (CD&V) mee. Het gemeentebestuur stelde op dinsdag 14 april een firma aan om de wifi-voorzieningen te installeren. Dat zal later dit jaar gebeuren, afhankelijk van wanneer de corona-maatregelen het mogelijk maken.